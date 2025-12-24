Украинцы могут получить продуктовые наборы от Красного Креста: кто имеет право

Общество Красного Креста Украины объявило о старте регистрации на получение продуктовых наборов для отдельных категорий граждан. Помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, переехавшим в 2024 году и ныне проживающим в городе Самар (бывший Новомосковск) или на территории Самаровского района.

Важным условием является то, что подать заявку можно только один раз – повторная регистрация не допускается. Об этом сообщили в Обществе Красного Креста.

Регистрация открывается 23 декабря 2025 года в 15:00. Организаторы призывают заранее подготовить все необходимые документы, поскольку предоставленная информация будет проходить обязательную проверку. Подать заявку можно через специальную форму, ссылка на которую будет обнародована в официальном Telegram-канале. Там же со временем появятся списки лиц, которые смогут получить помощь.

Продуктовые наборы предназначены для семей, в составе которых по меньшей мере три человека. Одна заполненная форма соответствует одному набору. При регистрации необходимо указать данные главы домохозяйства, контактный номер телефона, идентификационные коды всех членов семьи, а также область, из которой семья была вынуждена переехать.

Получить гуманитарную помощь может один представитель семьи, однако при выдаче обязательно нужно иметь при себе оригиналы документов на каждого члена семьи. Копии, сканированные версии или фотографии документов не принимаются.

Отдельно гражданам напоминают о мобильном приложении "Помощь", которое позволяет оперативно узнавать о доступных программах поддержки от государства и благотворительных организаций. Через приложение можно получать актуальную информацию о денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде, бытовых вещах и других видах помощи.

