Українці за кордоном повинні терміново пройти перевірку до 31 грудня: з чим повʼязано
Українці, які тимчасово проживають за кордоном, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року. В іншому випадку пенсійні чи страхові виплати можуть призупинити.
Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Кого це стосується
Процедура обов’язкова для:
- громадян, які перебувають за межами України понад 183 дні на рік (враховуючи дні виїзду та в’їзду);
- осіб із тимчасовим захистом чи статусом біженця;
- тих, хто не оформив документи для постійного проживання за кордоном.
Без ідентифікації виплати тимчасово зупинять.
Як пройти ідентифікацію
Є три зручні способи:
- авторизація в особистому кабінеті ПФУ через "Дія.Підпис" або "Дія ID";
- відеодзвінок із представником Пенсійного фонду;
- надсилання листа до територіального органу ПФУ з заявою про продовження виплат та документом, що підтверджує факт життя.
Усі процедури потрібно завершити до 31 грудня 2025 року. Не відкладайте — це гарантія безперервних виплат. Зверніться завчасно через "Дію" чи ПФУ.
