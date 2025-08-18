'Укрзалізниця' запустила новий поїзд на популярному маршруті: звідки та куди курсуватиме

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднуватиме Київ з одним з основних туристичних центрів країни – Львовом. Потяг під номером 243/244 курсуватиме лише у вибрані серпневі дні, тому він є тимчасовим. Квитки на рейс 21 серпня з Києва вже доступні для покупки за ціною 716,72 грн.

Перевізник зазначив, що поїзд складатиметься зі звичайних спальних вагонів, обладнаних сидячими місцями. "Додаємо місця між Києвом і Львовом за рахунок зменшення часу простою вагонів, які прибули зі свого основного рейсу. Призначаємо додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів", – йдеться в повідомленні.

Розклад руху нового потяга

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:35 у такі дні: 21, 22, 23 та 31 серпня.

Зі Львова він відправлятиметься о 15:48, також в ці ж дні: 21, 22, 23 та 31 серпня.

Яка вартість квитків на новий поїзд до Львова

Квитки на новий поїзд вже доступні для покупки. До прикладу, на рейс 21 серпня з Києва у вагони першого класу ціна становить 716,72 грн.

Квитки на новий поїзд можна придбати кількома способами. Перший варіант – через офіційний застосунок "Укрзалізниці", який дозволяє зручно купити квиток безпосередньо з мобільного телефону. Другий спосіб – оформити покупку через сайт "Укрзалізниці", де ви можете вибрати рейс і оплатити квиток онлайн.

Якщо ж ви віддаєте перевагу офлайн методам, квитки також можна купити в касах вокзалів, звернувшись до працівників, які допоможуть оформити квиток на потрібний рейс.

Для чого в Україні призначають тимчасові поїзди

Тимчасові поїзди запускають у разі, коли попит на перевезення значно зростає й існуючі рейси не справляються з пасажирським потоком. Це може бути зумовлено різними факторами, зокрема:

святковими днями;

піковими періодами для подорожей, такими як канікули чи відпустки.

