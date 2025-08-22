Звільнення з роботи за власним бажанням під час дії воєнного стану: основі правила

В Україні під час воєнного стану діють особливі правила у сфері трудових відносин. Зокрема, вони стосуються порядку звільнення за власним бажанням та обов’язку відпрацьовувати традиційні два тижні, як це передбачено у мирний час.

Правові норми регулює закон №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Про це пише НОВИНИ.live.

Як це працює у мирний час

Згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю, працівник може звільнитися за власним бажанням, але має попередити роботодавця щонайменше за 14 днів. Цей час необхідний, щоб роботодавець зміг знайти заміну. Працівник подає заяву у письмовій формі, а роботодавець видає наказ про звільнення.

Втім, є ситуації, коли відпрацьовувати два тижні не потрібно. Серед них:

переїзд у інше місто;

переведення чоловіка чи дружини на нову роботу в інший регіон;

вступ до навчального закладу;

неможливість проживання у певній місцевості (підтверджена медичним висновком);

вагітність;

необхідність догляду за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим родичем чи особою з інвалідністю І групи;

вихід на пенсію;

працевлаштування за конкурсом.

Також звільнитися без відпрацювання можна у випадку порушення трудового законодавства з боку роботодавця.

Правила у період воєнного стану

У воєнний час передбачено додаткові підстави для звільнення без двотижневого терміну. Відповідно до ст. 4 закону №2136-IX, якщо підприємство або установа працює у зоні бойових дій і є загроза життю чи здоров’ю працівників, людина має право залишити роботу у строк, який сама вказала у заяві.

Однак є винятки, коли це правило не застосовується:

якщо працівників залучили до примусових суспільно корисних робіт під час воєнного стану;

якщо вони виконують завдання на об’єктах критичної інфраструктури.

