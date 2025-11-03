У Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч на 3 листопада на півночі Афганістану стався сильний землетрус магнітудою 6,3. За попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей, понад 150 інших отримали травми.

Стихія сколихнула гірський район Гіндукуш неподалік міста Мазарі-Шаріф. Геологічна служба США (USGS) підтвердила підземний поштовх і зазначила, що його епіцентр знаходився на глибині близько 28 км. Коливання ґрунту відчували навіть у Кабулі. Про це повідомляє Al Jazeera.

Місцеві жителі в паніці вибігали з будинків посеред ночі через загрозу обвалів. Спершу жертв не фіксували, але невдовзі стало відомо про щонайменше сім загиблих та понад півтори сотні поранених.

USGS оголосила помаранчевий рівень небезпеки, попередивши про можливі значні руйнування та жертви.

Al Jazeera підкреслює, що Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в районі Гіндукушу. Слабо розвинена інфраструктура країни ускладнює рятувальні операції та ліквідацію наслідків стихійних лих.

За інформацією сейсмолога Британської геологічної служби Брайана Бапті, з 1900 року на північному сході Афганістану зареєстрували щонайменше 12 землетрусів із магнітудою понад 7 балів.

