В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3: есть погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь на 3 ноября на севере Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. По предварительным данным, погибли по меньшей мере семь человек, более 150 других получили травмы.

Стихия всколыхнула горный район Гиндукуш недалеко от города Мазари-Шариф. Геологическая служба США (USGS) подтвердила подземный толчок и отметила, что его эпицентр находился на глубине около 28 км. Колебания почвы ощущали даже в Кабуле. Об этом сообщает Al Jazeera.

Местные жители в панике выбегали из домов посреди ночи из-за угрозы оползней. Сначала жертв не фиксировали, но вскоре стало известно о семи погибших и более полутора сотнях раненых.

USGS объявила оранжевый уровень опасности, предупредив о возможных значительных разрушениях и жертвах.

Al Jazeera подчеркивает, что Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в районе Гиндукуша. Слабо развитая инфраструктура страны усложняет спасательные операции и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

По информации сейсмолога Британской геологической службы Брайана Бапти, с 1900 года на северо-востоке Афганистана было зарегистрировано по меньшей мере 12 землетрясений с магнитудой более 7 баллов.

