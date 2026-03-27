В Ірані заявили, що не просили Трампа відтерміновувати удари по енергетиці - WSJ

Видання The Wall Street Journal із посиланням на учасників переговорного процесу повідомило, що Іран не звертався із проханням про 10-денну відстрочку ударів по своїй енергетичній інфраструктурі.Водночас зазначається, що перспективи досягнення домовленостей про припинення вогню залишаються невисокими, адже позиції Ірану та США суттєво розходяться і містять взаємно неприйнятні вимоги.

За інформацією джерел The Wall Street Journal , посередники спростували твердження про те, що Тегеран ініціював продовження паузи в атаках. У публікації наголошується, що Іран не лише не просив додаткового часу для припинення ударів, а й досі не надав остаточної відповіді щодо запропонованого плану врегулювання, який складається з 15 пунктів.

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Раніше Donald Trump заявляв, що ухвалив рішення тимчасово відкласти удари по енергетичних об’єктах Ірану — нібито на прохання Тегерана. Він також повідомляв про призупинення атак після переговорів, які назвав продуктивними.

Згодом з’явилася інформація, що американська сторона через посередників передала Ірану детальний план завершення війни, значна частина якого базується на попередніх вимогах адміністрації Трампа.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!