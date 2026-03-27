В Иране заявили, что не просили Трампа откладывать удары по энергетике - WSJ

В то же время отмечается, что перспективы достижения договоренностей о прекращении огня остаются невысокими, ведь позиции Ирана и США существенно расходятся и содержат.

По информации источников The Wall Street Journal, посредники опровергли утверждение о том, что Тегеран инициировал продолжение паузы в атаках. В публикации отмечается, что Иран не только не просил дополнительного времени для прекращения ударов, но до сих пор не дал окончательного ответа относительно предложенного плана урегулирования, состоящего из 15 пунктов.

Ранее Donald Trump заявлял, что принял решение временно отложить удары по энергетическим объектам Ирана — якобы по просьбе Тегерана. Он также сообщал о приостановлении атак после переговоров, которые назвал продуктивными.

Позже появилась информация, что американская сторона через посредников передала Ирану детальный план завершения войны, значительная часть которого базируется на предварительных требованиях администрации Трампа.

