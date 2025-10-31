У якому транспорті люди з інвалідністю мають право на безоплатний проїзд

Особи з інвалідністю, діти з особливими потребами та їхні супроводжуючі (не більше однієї особи) мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, за винятком метро та таксі, а також у всіх видах приміського транспорту. Для користування пільгою необхідно мати відповідне посвідчення або довідку.

Діти з інвалідністю та дорослі з першою або другою групою інвалідності по зору чи з ураженнями опорно-рухового апарату, а також їхні супроводжуючі можуть безоплатно користуватися і метрополітеном. Про це розповіли фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

Крім того, у період з 1 жовтня до 15 травня зазначені категорії осіб мають право на 50% знижку на проїзд внутрішніми маршрутами повітряного, залізничного, водного та автомобільного транспорту. Пільгові перевезення здійснюються всіма транспортними підприємствами незалежно від форми власності.

Законодавство гарантує, що пасажир із пільгою може скористатися правом на безоплатний проїзд, пред’явивши відповідне посвідчення водієві. Перевізник не має права відмовити у такому перевезенні без законних підстав. Будь-які спроби обмежити право на пільговий проїзд або посилатися на відсутність "вільних пільгових місць" є порушенням.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

За необґрунтовану відмову в перевезенні пільгових пасажирів передбачена адміністративна відповідальність: штрафи накладаються як на водіїв, так і на перевізників. У разі порушення права на проїзд рекомендується одразу звертатися до поліції, а також подавати скаргу до територіального управління Укртрансбезпеки або на гарячу лінію служби. При необхідності такі дії можна оскаржити й у суді.

Підприємства, які надають транспортні послуги, зобов’язані забезпечити доступність транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю — це стосується транспорту, вокзалів, станцій та інших об’єктів.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!