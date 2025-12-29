На Київщині сталась масштабна ДТП: 13 людей поранено, один загиблий (фото)

Увечері 28 грудня на трасі Київ–Харків сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще 13 осіб отримали травми.

Про це повідомила поліція Київської області. За попередніми даними правоохоронців, близько 21:10 поблизу села Іванків водій маршрутного таксі Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху. У результаті цього сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen.

У поліції уточнили, що водій Jeep загинув на місці події. Керманич маршрутного таксі зазнав тілесних ушкоджень. Загалом у ДТП постраждали 13 осіб: шістьох пасажирів доправили до медичних закладів, іншим надали допомогу на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

