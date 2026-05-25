У Конго спалах Еболи: зафіксовано вже понад 900 випадків

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив про масштабний спалах Еболи у Демократичній Республіці Конго. За офіційними даними, у країні вже зафіксовано понад 900 підозрюваних випадків захворювання.

Про це повідомляють The Guardian та Reuters. За інформацією ВООЗ, нинішній спалах становить "дуже високий" ризик для самої ДР Конго, однак загроза глобального поширення вірусу наразі оцінюється як низька. Міністерство зв’язку країни заявило про 904 підозрювані випадки та щонайменше 119 смертей. Найбільше постраждала північно-східна провінція Ітурі.

Медики та гуманітарні організації стикаються з серйозними труднощами у боротьбі з інфекцією. Минулого тижня невідомі підпалили два центри лікування Еболи на сході країни. Експерти пов’язують такі атаки з недовірою місцевого населення до влади та міжнародних місій, а також із невдоволенням суворими правилами поховання, які обмежують традиційні ритуали.

Через погіршення ситуації влада заборонила масові зібрання понад 50 осіб та проведення поминальних заходів. Поховання загиблих у деяких районах проводять гуманітарні працівники під охороною військових і поліції.

Східні регіони Конго вже багато років залишаються зоною нестабільності через діяльність численних збройних угруповань, частина яких пов’язана з іноземними силами або терористичними організаціями, зокрема "Ісламською державою".

Ще до спалаху Еболи організація "Лікарі без кордонів" повідомляла про критичну ситуацію в системі охорони здоров’я регіону. Через насильство та бойові дії багато медиків були змушені залишити свої робочі місця, а лікарні опинилися перевантаженими.

За оцінками ООН, лише в Ітурі через конфлікти свої домівки залишили майже мільйон людей. Додаткове занепокоєння викликає ризик поширення вірусу у таборах для внутрішньо переміщених осіб поблизу міста Бунія, де зафіксували перші випадки зараження.

"Спалах Еболи поширюється серед громад, які й без того страждають від нестабільності, вимушеного переселення та слабкої медичної системи", — зазначила представниця Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Габріела Аренас.

Фахівці також наголошують, що скорочення міжнародного фінансування, зокрема з боку США та інших країн, суттєво ускладнило реагування на нові спалахи. Гуманітарні організації повідомляють про дефіцит захисних костюмів, тестів, мішків для тіл та інших критично важливих матеріалів.

Президентка гуманітарної організації "Жіноча солідарність за інклюзивний мир і розвиток" Жюльєн Лусенге заявила, що її лікарня поблизу Бунії практично не має необхідного оснащення.

Нинішній спалах спричинив вірус Ебола штаму Бундібуджо, для якого наразі не існує схваленої вакцини або специфічного лікування. Хвороба характеризується важким перебігом і високою смертністю. Вірус передається через контакт із біологічними рідинами інфікованих людей або заражених тварин.

Серед основних симптомів — висока температура, сильна слабкість, головний та м’язовий біль, а згодом — блювання, діарея, ураження внутрішніх органів та кровотечі.

