У Перу зіткнулись туристичні потяги: десятки поранених, одна людина загинула (фото)

Поблизу всесвітньо відомої археологічної пам’ятки Мачу-Пікчу в Перу сталася серйозна залізнична аварія — лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, якими подорожували туристи. Унаслідок трагедії загинув машиніст, ще кілька десятків людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Як повідомляють The Associated Press та Міністерство охорони здоров’я Перу, інцидент трапився в післяобідній час неподалік населеного пункту Коривайрачина. За даними залізничного оператора, поїзд, що повертався з Мачу-Пікчу з туристами, зіткнувся з іншим складом, який рухався назустріч.

Факт загибелі працівника залізниці підтвердив капітан поліції міста Куско Джонатан Кастільйо Гонсалес. У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що до надання допомоги були залучені як державні, так і приватні медичні служби. Загалом медики оглянули та госпіталізували 36 постраждалих, більшість з яких отримали численні травми та забої внаслідок зіткнення.

Причини аварії наразі з’ясовуються, офіційної версії події поки що не оприлюднено.

Мачу-Пікчу є однією з найвідоміших пам’яток світу — це стародавнє місто інків, розташоване в Андах на висоті понад 2400 метрів над рівнем моря. У 1983 році комплекс внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а у 2007 році він увійшов до переліку Нових семи чудес світу. Археологічна пам’ятка складається приблизно з двох сотень кам’яних споруд, зведених без використання будівельного розчину, і щороку приваблює близько півтора мільйона туристів.

Найпоширеніший маршрут до Мачу-Пікчу проходить залізницею до містечка Агуас-Кальєнтес, звідки туристів автобусами піднімають серпантином безпосередньо до входу на територію історичного комплексу.

