У США застрелили відомого блогера та прихильника Трампа Чарлі Кірка (фото)

Американський подкастер і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк загинув після замаху під час публічного виступу в університеті штату Юта. Інцидент стався ввечері 10 вересня на кампусі Університету Валлі.

Про це повідомляє The Guardian. За повідомленнями медіа, у Кірка стріляли під час виступу під наметом на території університету. У соцмережах поширюють відео моменту атаки та кадри, де студенти тікають, почувши постріли.

Спочатку політик був госпіталізований у критичному стані, однак згодом стало відомо про його смерть.

Дональд Трамп спершу закликав молитися за життя Кірка: "Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Божого благословіння йому!"

Згодом президент підтвердив смерть подкастера: "Великий, легендарний Чарлі Кірк мертвий… Його любили й поважали всі, особливо я. Мої співчуття його дружині Еріці та родині".

Читайте також: На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-ти річну дівчинку - поліція

Хто такий Чарлі Кірк

Співзасновник Turning Point USA, яка мобілізувала молодь для підтримки Трампа на виборах 2024 року.

Вів популярний подкаст і радіопрограму The Charlie Kirk Show.

Мав понад 5,3 млн підписників у соцмережі X.

Відомий своїми провокаційними заявами щодо раси, ЛГБТ-спільноти, мігрантів та України.

Регулярно виступав проти американської військової допомоги Києву, називав війну "прикордонним конфліктом" і поширював наративи, співзвучні кремлівським.

Критикував президента Зеленського, зневажливо висловлювався про українців та звинувачував США у використанні війни для збагачення "військово-промислового комплексу".

Нагадаємо, у Львові застрелили Андрія Парубія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!