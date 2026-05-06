В Україні можуть переглянути відстрочки для студентів: про що йдеться

У Тунісі науковці виявили гігантського морського крокодила довжиною близько 10 метрів, що може суттєво змінити уявлення про еволюцію давніх морських хижаків. Йдеться про вид Machimosaurus rex, який, як з’ясувалося, існував значно пізніше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Daily Galaxy. Скам’янілі рештки були знайдені міжнародною командою під керівництвом Федеріко Фанті з Болонського університету.

Особливу цінність відкриттю надає стан збереження скам’янілості. Знахідку виявили неподалік пустелі Сахара, і вона лежала всього за кілька сантиметрів від поверхні, що сприяло її винятковій цілісності. Дослідникам вдалося відкопати майже повний скелет, включно з частинами черепа, хребта, хвоста та кінцівок.

За словами учасників експедиції, лише череп тварини перевищував 5,5 метра. Його вилучення тривало два дні. "До нього була прикріплена шия, потім спина, хвіст і кінцівки, розставлені в сторони. Усе тіло було на місці", — зазначив докторант Університету Альберти Тецуто Міясіта.

Науковці наголошують, що настільки повна збереженість морського хижака є надзвичайно рідкісною. "Це було великим сюрпризом не тому, що ми знайшли скам’янілості, а тому що вони були настільки добре збережені", — підкреслив Федеріко Фанті.

За оцінками дослідників, довжина тварини перевищувала 10 метрів, а маса могла сягати близько трьох тонн. Вчені порівнюють її розміри з автобусом. Череп, за словами Міясіти, був настільки великим, що його довжина приблизно дорівнювала зросту дорослої людини — близько 165 см, що навіть перевищує розмір черепа тиранозавра.

Анатомія Machimosaurus rex свідчить, що це був хижак, орієнтований не на швидкість, а на силу укусу. Широкий череп і короткі міцні зуби вказують на здатність розчавлювати тверду здобич. "Ці зуби не були призначені для різання чи проколювання. Вони створені для роздроблення кісток", — пояснив Міясіта.

Ймовірно, раціон цього хижака включав черепах і рибу, рештки яких також виявили на місці розкопок. Це свідчить про багату прибережну екосистему, яка могла підтримувати великих морських хижаків. Найбільше здивування вчених викликало не розмір, а вік знахідки. Вважається, що цей вид жив близько 130 мільйонів років тому, у крейдовому періоді.

Однак раніше припускалося, що подібні морські крокодили зникли ще близько 150 мільйонів років тому, наприкінці юрського періоду, під час масового вимирання морських рептилій. Нове відкриття ставить ці уявлення під сумнів і може свідчити, що деякі види пережили цей етап значно довше.

"Це змушує нас переглянути теорію масового вимирання і краще зрозуміти, що відбувалося наприкінці юрського періоду", — зазначив Фанті.

