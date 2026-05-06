В Украине могут пересмотреть отсрочки для студентов: о чем идет речь

В Тунисе ученые обнаружили гигантского морского крокодила длиной около 10 метров, что может существенно изменить представление об эволюции древних морских хищников. Речь идет о виде Machimosaurus rex, который, как выяснилось, существовал гораздо позже, чем считалось ранее.

Об этом пишет Daily Galaxy. Окаменевшие останки были найдены международной командой под руководством Федерико Фанти из Болонского университета.

Особую ценность открытию придает состояние сохранения окаменелости. Находку обнаружили неподалеку от пустыни Сахара, и она лежала всего в нескольких сантиметрах от поверхности, что способствовало ее исключительной целостности. Исследователям удалось откопать почти полный скелет, включая части черепа, позвоночника, хвоста и конечностей.

По словам участников экспедиции, только череп животного превышал 5,5 метра. Его изъятие длилось два дня. "К нему была прикреплена шея, затем спина, хвост и конечности, расставленные в стороны. Все тело было на месте", — отметил докторант Университета Альберты Тецуто Миясита.

Ученые отмечают, что столь полная сохранность морского хищника чрезвычайно редка. "Это было большим сюрпризом не потому, что мы нашли окаменелости, а потому что они были настолько хорошо сохранены", - подчеркнул Федерико Фанти.

По оценкам исследователей, длина животного превышала 10 метров, а масса могла достигать около трех тонн. Ученые сравнивают ее размеры с автобусом. Череп, по словам Мияситы, был столь велик, что его длина примерно равнялась росту взрослого человека — около 165 см, что даже превышает размер черепа тиранозавра.

Анатомия Machimosaurus rex свидетельствует, что это был хищник, нацеленный не на скорость, а на силу укуса. Широкий череп и короткие крепкие зубы указывают на способность раздавливать жесткую добычу. Эти зубы не были предназначены для резки или прокалывания. Они созданы для раздробления костей", – объяснил Миясита.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Вероятно, рацион этого хищника включал черепах и рыбу, остатки которых также обнаружили на месте раскопок. Это свидетельствует о богатой прибрежной экосистеме, которая могла поддерживать крупных морских хищников. Наибольшее удивление у ученых вызвало не размер, а возраст находки. Считается, что этот вид жил около 130 миллионов лет назад, в меловом периоде.

Однако ранее предполагалось, что подобные морские крокодилы исчезли еще около 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода во время массового вымирания морских рептилий. Новое открытие ставит эти представления под сомнение и может свидетельствовать о том, что некоторые виды пережили этот этап значительно дольше.

"Это заставляет нас пересмотреть теорию массового вымирания и лучше понять, что происходило в конце юрского периода", - отметил Фанти.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя купаться в танзанийском озере Натрон.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!