В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки тепер коштує

В Україні ціна тепличних огірків за тиждень знизилася на 24%, а порівняно з серпнем 2024 року – на 32%. Наразі вартість коливається від 25 до 45 грн за кілограм, і, за прогнозами, зниження цін буде продовжуватися.

За даними аналітиків EastFruit, основною причиною зміни цін є зростання обсягів пропозиції на внутрішньому ринку. Більшість тепличних комбінатів в Україні розпочали збирання нового врожаю, тому на ринки та в магазини надходить багато свіжої продукції.

Однак проблема полягає не лише в надмірній кількості овочів. За словами виробників, попит на тепличні огірки залишається надзвичайно низьким, що ще більше знижує ціни.

Це частково можна пояснити літнім сезоном, коли покупці обирають овочі, вирощені на відкритому ґрунті, оскільки вони часто мають нижчу ціну. Іншим важливим чинником стала якість врожаю. Деякі споживачі відмовлялися від покупок через невідповідність стандартам або зовнішнім характеристикам огірків, що уповільнило процес продажу та змусило продавців знижувати ціни.

На середину серпня 2025 року ціна тепличних огірків варіюється від 25 до 45 грн за кілограм. Для порівняння, наприкінці минулого тижня вони коштували на чверть більше.

Представники тепличних господарств не прогнозують швидких змін ситуації. Більшість з них переконана, що зниження цін продовжиться, оскільки пропозиція буде збільшуватися, а попит поки не показує ознак відновлення.

Вартість огірків у супермаркетах

Огірки подешевшали й у супермаркетах. В цілому, великі мережі встановили ціну на рівні 24,9-49,9 грн за кілограм. Зокрема:

Сільпо – 29,9 грн/кг;

Varus – 49,9 грн/кг;

АТБ – 44,8 грн/кг.

