В Україні переглянули ціни на популярні овочі: скільки доведеться платити

У кількох українських супермаркетах оновили цінники на популярні сезонні овочі – огірки та помідори. Якщо томати поступово дешевшають, то огірки поки що тримаються на стабільному рівні без помітного зниження.

Найбільший попит серед покупців і надалі припадає саме на помідори. Як повідомляє Новини.LIVE, журналісти з’ясували, як змінюється вартість цих овочів наприкінці серпня 2025 року.

Скільки нині коштують помідори в Україні

За даними дослідження торгових майданчиків EastFruit, томати залишаються лідером серед овочів за попитом. У другій половині серпня їхня середня ціна знизилася: якщо у липні кілограм коштував у середньому 87,72 грн, то тепер – близько 72,85 грн. Ми перевірили пропозиції великих мереж супермаркетів, щоб з’ясувати, де можна придбати помідори за найвигіднішою ціною.

Читайте також: Літня ягода б’є рекорди за ціною: що стало причиною та скільки тепер коштує

Станом на 26 серпня 2025 року вартість томатів у різних мережах становить:

АТБ – від 28,89 грн/кг

Сільпо – 31,90 грн/кг

Варус – 31,90 грн/кг

Метро – 46,70 грн/кг

Ашан – 55,90 грн/кг

МегаМаркет – 56,70 грн/кг

Фора – 57,90 грн/кг

Новус – 59,99 грн/кг

У вказаних цінах не враховані акційні пропозиції та знижки. Це мінімальна вартість за кілограм томатів різних сортів, зафіксована в офіційних онлайн-магазинах провідних супермаркетів.

Ситуація з цінами на огірки

Наприкінці серпня діапазон вартості огірків звузився у порівнянні з початком місяця. За інформацією Мінфіну, середня ціна на гладкі сорти у липні становила близько 52,89 грн/кг, а вже через кілька тижнів піднялася до 58,70 грн/кг.

Читайте також: В Україні значно подорожчав алкоголь: на скільки зросли ціни та чому

Водночас у частині торгових мереж можна знайти продукцію за нижчими цінами. Здешевленню сприяло зростання пропозиції на внутрішньому ринку – у серпні стартував збір нового врожаю на тепличних господарствах.

Ми перевірили актуальні онлайн-пропозиції супермаркетів, і станом на кінець серпня вартість огірків становить:

Метро – 39,90 грн/кг

АТБ – 42,89 грн/кг

Фора – 44,90 грн/кг

Новус – 44,99 грн/кг

Варус – 49,90 грн/кг

Сільпо – 57,70 грн/кг

МегаМаркет – 60 грн/кг

Ашан – 70,50 грн/кг

У липні та на початку серпня ціни на огірки змінювалися через різкі температурні коливання, що спричинили поширення захворювань рослини. Внаслідок цього обсяги пропозиції овоча тимчасово зменшилися, однак пізніше ситуація на українському ринку вирівнялася.

Раніше ми розповідали, що в Україні обвалилися ціни на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!