В Україні подешевшав один з овочів борщового набору: скільки коштує

Впродовж останнього тижня на українському ринку зафіксовано помітне подорожчання базових овочів і фруктів. Найстрімкіше зросла ціна на картоплю — у середньому майже на 30%. Нині її продають по 12–14 гривень за кілограм, тоді як ще нещодавно вартість коливалася в межах 9–12 грн/кг.

Про це розповідає AgroReview. Разом із картоплею підвищилися ціни й на інші складові борщового набору. Зокрема, білокачанна капуста додала в ціні приблизно одну гривню — зараз її вартість становить 9–11 грн/кг проти попередніх 8–10 грн/кг. Водночас ріпчаста цибуля пішла в протилежному напрямку: вона подешевшала до 5–7 грн/кг, хоча тижнем раніше коштувала 7–9 гривень.

Помітно подорожчала й цвітна капуста. Якщо ще нещодавно її продавали по 35–45 грн/кг, то тепер цінник зріс до 50–60 гривень. Інші різновиди капусти протягом тижня істотних змін у вартості не зазнали.

Ціни на червоні томати підвищилися приблизно на 10 гривень за кілограм — нині вони коштують 90–110 грн/кг замість 80–100 грн/кг. Ще відчутніше розширився ціновий коридор на огірки: тепер їх продають по 130–180 грн/кг, тоді як раніше ціни коливалися в межах 125–140 гривень.

У фруктовому сегменті зросла вартість груш — з 25–55 до 30–55 грн/кг, а також винограду, який подорожчав з 70–130 до 80–170 грн/кг. Натомість цитрусові дещо втратили в ціні: апельсини подешевшали до 70–110 грн/кг (проти 75–120 грн/кг раніше), а мандарини — до 65–95 грн/кг замість колишніх 75–185 гривень.

Фахівці зазначають, що роздрібні ціни повторюють тенденції гуртового ринку. Зокрема, на базарах картоплю нині продають у середньому по 13 грн/кг, тоді як перед новорічними святами вона коштувала близько 10 гривень. Водночас експерти нагадують: упродовж минулого року овочі борщового набору загалом подешевшали щонайменше на 50%, тож нинішнє зростання є своєрідним "відновленням" цін.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що найближчим часом українцям варто готуватися до подальшого подорожчання хліба, круп та овочів. За його словами, зростання цін на городину триватиме щонайменше до початку сезону овочів відкритого ґрунту.

