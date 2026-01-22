В Украине подешевел один из овощей борщового набора: сколько стоит

В течение последней недели на украинском рынке зафиксировано заметное удорожание базовых овощей и фруктов. Стремительнее всего возросла цена на картофель — в среднем почти на 30%. Сейчас ее продают по 12–14 гривен за килограмм, в то время как еще недавно стоимость колебалась в пределах 9–12 грн/кг.

Об этом рассказывает AgroReview. Вместе с картофелем повысились цены и на другие составляющие борщового набора. В частности, белокочанная капуста прибавила в цене примерно одну гривну – сейчас ее стоимость составляет 9–11 грн/кг против предыдущих 8–10 грн/кг. В то же время репчатый лук пошел в противоположном направлении: он подешевел до 5–7 грн/кг, хотя неделей раньше стоил 7–9 гривен.

Заметно подорожала и цветная капуста. Если еще недавно ее продавали по 35–45 грн/кг, теперь ценник вырос до 50–60 гривен. Другие разновидности капусты в течение недели существенных изменений в стоимости не претерпели.

Цены на красные томаты повысились примерно на 10 гривен за килограмм — сейчас они стоят 90–110 грн/кг вместо 80–100 грн/кг. Еще более ощутимо расширился ценовой коридор на огурцы: теперь их продают по 130–180 грн/кг, тогда как раньше цены колебались в пределах 125–140 гривен.

Во фруктовом сегменте возросла стоимость груш с 25–55 до 30–55 грн/кг, а также винограда, который подорожал с 70–130 до 80–170 грн/кг. А цитрусовые несколько потеряли в цене: апельсины подешевели до 70–110 грн/кг (против 75–120 грн/кг раньше), а мандарины — до 65–95 грн/кг вместо прежних 75–185 гривен.

Специалисты отмечают, что розничные цены повторяют тенденцию оптового рынка. В частности, на базарах картофель сейчас продают в среднем по 13 грн/кг, тогда как перед новогодними праздниками он стоил около 10 гривен. В то же время эксперты напоминают: в течение прошлого года овощи борщового набора подешевели по меньшей мере на 50%, поэтому нынешний рост является своеобразным "восстановлением" цен.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в ближайшее время украинцам следует готовиться к дальнейшему удорожанию хлеба, круп и овощей. По его словам, рост цен на овощи будет продолжаться, по меньшей мере, до начала сезона овощей открытого грунта.

