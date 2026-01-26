В Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна

У другій половині січня в Україні зафіксовано зниження закупівельних цін на молоко-сировину всіх ґатунків. Причинами стали перенасичення ринку молочною продукцією, скорочення експорту та зростання витрат на виробництво на молочно-товарних фермах.

Додатковим серйозним чинником тиску на галузь залишається енергетична криза, яка ускладнює роботу як ферм, так і переробних підприємств. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухіашвілі.

Станом на 20 січня середня ціна закупівлі молока екстраґатунку становила 14,50 грн/кг без ПДВ, що на 80 копійок менше, ніж місяцем раніше. У господарствах ціни коливалися в межах 13,50–14,90 грн/кг. При цьому мінімальна вартість знизилася на 1,30 грн, а максимальна — на 1,10 грн.

Молоко вищого ґатунку в середньому закуповували по 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 90 копійок нижче за попередній показник. Ціновий діапазон становив 13,50–14,50 грн/кг, при цьому нижня межа знизилася на 1,20 грн, а верхня — на 1,30 грн.

Середня ціна молока першого ґатунку склала 13,90 грн/кг без ПДВ, зменшившись на 90 копійок. Мінімальна ціна знизилася до 13,00 грн/кг, максимальна — до 14,00 грн/кг, що на 1 грн менше в обох випадках порівняно з попереднім місяцем. Загалом середньозважена ціна трьох ґатунків становила 14,35 грн/кг без ПДВ, що на 85 копійок менше, ніж раніше.

За словами Георгія Кухіашвілі, тенденція до здешевлення молока-сировини спостерігається по всіх сегментах, включно з молоком від населення. У порівнянні з січнем 2025 року середня ціна знизилася приблизно на 20%.

Ситуація на світовому ринку також негативно вплинула на українську галузь. У другій половині 2025 року в Європі, США, Океанії та Південній Америці різко зросли обсяги виробництва молока, що призвело до надлишкової пропозиції та падіння цін на біржові молочні продукти — зокрема вершкове масло та сухе молоко. Це спричинило скорочення експорту й додатковий тиск на внутрішні закупівельні ціни.

В Україні молокопереробні підприємства нарощували виробництво масла, сухого та згущеного молока, однак реалізація цієї продукції залишається проблемною. Виробництво молока та вершкового масла наразі є низькорентабельним, а чинні закупівельні ціни не компенсують зростання собівартості.

Окремою загрозою для галузі стала нестача електроенергії через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури. Тривалі блекаути призводять до зривів у відвантаженні молока з ферм і змушують переробників зупиняти приймання сировини. За відсутності стабільного електропостачання ферми мають бути готові до кризових сценаріїв, коли молоко не прийматимуть протягом 1–2 діб.

У цих умовах виробникам рекомендують переглянути інвестиційні плани на 2026 рік, адже активне нарощування виробництва за нинішньої енергетичної нестабільності та слабкого попиту є передчасним. Додатково на собівартість тиснуть витрати на дизельні генератори та автономну генерацію електроенергії, а сильні морози знизили надої та ускладнили логістику.

Учасники ринку наголошують на необхідності державної підтримки: скасування або зменшення акцизів на дизельне пальне для аграріїв, підтримки проєктів альтернативної енергетики, протидії сірому імпорту молочної продукції та пріоритетних закупівель українських продуктів для державних і гуманітарних потреб.

За оцінками аналітиків, поступове відновлення попиту на світових біржах можливе на початку другого кварталу, а стабілізація ринку — ближче до кінця третього кварталу. Водночас ключовим викликом для молочної галузі України залишається забезпечення ферм і переробних підприємств стабільними енергоресурсами, без чого відновлення галузі буде неможливим.

