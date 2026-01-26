В Украине подешевел популярный продукт: какая цена

Во второй половине января в Украине зафиксировано снижение закупочных цен на молоко-сырье всех сортов. Причинами стали перенасыщение рынка молочной продукции, сокращение экспорта и рост затрат на производство на молочно-товарных фермах.

Дополнительным серьезным фактором давления на отрасль остается энергетический кризис, усложняющий работу как ферм, так и перерабатывающих предприятий. Об этом сообщил аналитикАссоциации производителей молока Георгий Кухиашвили.

По состоянию на 20 января средняя цена закупки молока экстрасорта составила 14,50 грн/кг без НДС, что на 80 копеек меньше, чем месяцем ранее. В хозяйствах цены колебались в пределах 13,50–14,90 грн/кг. При этом минимальная стоимость снизилась на 1,30 грн, а максимальная – на 1,10 грн.

Молоко высшего сорта в среднем закупали по 14,30 грн/кг без НДС, что на 90 копеек ниже предыдущего показателя. Ценовой диапазон составил 13,50–14,50 грн/кг, при этом нижний предел снизился на 1,20 грн, а верхний — на 1,30 грн.

Средняя цена молока первого сорта составила 13,90 грн/кг без НДС, снизившись на 90 копеек. Минимальная цена снизилась до 13,00 грн/кг, максимальная – до 14,00 грн/кг, что на 1 грн меньше в обоих случаях по сравнению с предыдущим месяцем. В целом средневзвешенная цена трех сортов составляла 14,35 грн/кг без НДС, что на 85 копеек меньше, чем раньше.

По словам Георгия Кухиашвили, тенденция к удешевлению молока-сырья наблюдается по всем сегментам, включая молоко от населения. По сравнению с январем 2025 г. средняя цена снизилась примерно на 20%.

Ситуация на мировом рынке также оказала негативное влияние на украинскую отрасль. Во второй половине 2025 года в Европе, США, Океании и Южной Америке резко возросли объемы производства молока, что привело к избыточному предложению и падению цен на биржевые молочные продукты — в частности, сливочное масло и сухое молоко. Это повлекло за собой сокращение экспорта и дополнительное давление на внутренние закупочные цены.

В Украине молокоперерабатывающие предприятия наращивали производство масла, сухого и сгущенного молока, однако реализация этой продукции остается проблемной. Производство молока и сливочного масла пока низкорентабельно, а действующие закупочные цены не компенсируют рост себестоимости.

Отдельной угрозой для отрасли стала нехватка электроэнергии из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры. Длительные блекауты приводят к срывам в отгрузке молока с ферм и заставляют переработчиков останавливать прием сырья. При отсутствии стабильного электроснабжения фермы должны быть готовы к кризисным сценариям, когда молоко не будет приниматься в течение 1–2 суток.

В этих условиях производителям рекомендуют пересмотреть инвестиционные планы на 2026 год, ведь активное наращивание производства при нынешней энергетической нестабильности и слабом спросе преждевременно. Дополнительно на себестоимость оказывают давление на дизельные генераторы и автономную генерацию электроэнергии, а сильные морозы снизили надои и усложнили логистику.

Участники рынка отмечают необходимость государственной поддержки: отмена или уменьшение акцизов на дизельное топливо для аграриев, поддержки проектов альтернативной энергетики, противодействия серому импорту молочной продукции и приоритетных закупок украинских продуктов для государственных и гуманитарных нужд.

По оценкам аналитиков, постепенное восстановление спроса на мировых биржах возможно в начале второго квартала, а стабилизация рынка ближе к концу третьего квартала. В то же время, ключевым вызовом для молочной отрасли Украины остается обеспечение ферм и перерабатывающих предприятий стабильными энергоресурсами, без чего восстановление отрасли будет невозможным.

