В Україні подорожчав популярний фрукт: які ціна за кілограм

За минулий тиждень оптові ціни на овочі та фрукти в Україні зросли на окремих позиціях, зумовивши помітні коливання на полицях. Аналітики фіксують різке подорожчання огірків, ціна яких досягла максимуму за останні 8 років — тепер вони коштують 90–160 грн/кг проти 70–160 грн/кг тижнем раніше.

Картопля та білокачанна капуста теж підскочили: перша — до 9–12 грн/кг, друга — до 8–10 грн/кг. Про це повідомляє проект EastFruit.

Фруктовий сегмент не відстає: яблука подорожчали з 20–35 до 20–40 грн/кг, апельсини — з 65–125 до 65–135 грн/кг, а банани розширили діапазон з 52–58 до 52–70 грн/кг.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає: тривалі відключення електроенергії можуть підняти ціни на продукти до 30%, особливо на молочку та м'ясо, які потребують охолодження.

