В Україні подорожчав популярний фрукт: скільки коштує

В Україні помітно підскочили роздрібні ціни на якісні яблука. На початку березня у супермаркетах популярні сорти, зокрема Golden Delicious та Red Chief, реалізуються в середньому по 70 гривень за кілограм.

Про це повідомляє EastFruit. Як пояснила директорка з розвитку Українська плодоовочева асоціація Катерина Звєрєва, виробники та трейдери працюють в умовах суттєвого зростання витрат — на електроенергію, зберігання, транспортування та оплату праці. За її словами, нинішня ціна близько 70 грн/кг на якісне сортове яблуко ще кілька років тому здавалася малоймовірною.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Експертка також зауважила, що через зимові морози постраждали сади, передусім кісточкові культури, але частково й яблуневі насадження. Це підвищує ризик подальшого зростання цін.

Водночас на ринку зберігається різниця у вартості продукції залежно від місця продажу та якості. На ринках яблука можна знайти від 40 гривень за кілограм і дорожче. У мережевих супермаркетах, особливо в дискаунтерах, іноді пропонують дешевші варіанти — за рахунок меншого розміру плодів або нижчого ґатунку. Проте, як зазначає Звєрєва, позначка у 70 грн/кг для якісного яблука фактично вже стала новою реальністю.

Для порівняння, ще кілька років тому середня ціна на яблука в Україні коливалася в межах 15–20 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!