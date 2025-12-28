В Україні подорожчав популярний овоч: яка ціна за кілограм

В Україні подорожчала картопля: у великих супермаркетах її продають у середньому по 16,45 грн/кг, що на 0,4 грн більше, ніж у листопаді.Експерти зазначають, що в найближчі місяці ціни на овоч можуть продовжити зростати.

Нинішня вартість картоплі на ринку фактично відповідає її собівартості. Про це повідомляє видання "Обоз".

Причиною подорожчання є активне розширення площ під картоплею окремими виробниками. Деякі господарства збільшили насадження вдвічі, що відповідає зростанню на 100%.

Незважаючи на відсутність державної підтримки, яка доступна європейським фермерам, українська картопля залишається якісною та затребуваною. Водночас її обсяг на ринку обмежений, тому вже навесні — у березні, квітні та травні — очікується новий ріст цін. Наразі супермаркети пропонують картоплю за 11,9–21 грн/кг.

Станом на грудень 2025 року ситуація на ринку картоплі характеризується рекордним урожаєм та стабілізацією цін після осінніх коливань. Врожай 2025 року виявився на півтора раза більшим, ніж торік. Виробничі площі зросли на 25%, а врожайність підвищилася ще на 25% завдяки сприятливим погодним умовам.

