В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні протягом останнього тижня помітно зросли ціни на тепличні помідори — приблизно на 10%. Наразі їхня вартість коливається в межах 160–180 грн за кілограм. Причиною подорожчання стали обмежена пропозиція на внутрішньому ринку та здорожчання імпортної продукції. Водночас експерти прогнозують, що вже у другій половині квітня ситуація може покращитися завдяки появі нового врожаю вітчизняних тепличних господарств.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. За їхніми словами, різке зростання цін зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед — дефіцитом продукції: українські виробники лише починають збирати новий урожай, тому обсяги поки що невеликі, а ринок значною мірою залежить від імпорту.

Основним постачальником томатів залишається Туреччина, однак і там ситуація змінилася. Турецькі виробники переорієнтовуються на ринки Євросоюзу, де попит і ціни вищі, через що поставки в Україну скорочуються, а закупівельні ціни зростають.

Попри подорожчання, попит на помідори залишається стабільно високим. Саме поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції і стало ключовим фактором нинішнього цінового стрибка. Якщо ж порівнювати з минулим роком, тепличні томати зараз коштують у середньому на 77% дорожче, ніж у цей самий період 2025-го.

Разом із тим аналітики не виключають швидкої стабілізації цін. Очікується, що із виходом на ринок української продукції у другій половині квітня пропозиція зросте, що може стримати подальше подорожчання. Втім, багато залежатиме від обсягів врожаю та погодних умов.

У роздрібних мережах ціни наразі ще вищі: за даними ресурсу "Мінфін", середня вартість становить близько 253 грн за кілограм залежно від сорту. У великих супермаркетах мінімальні ціни коливаються приблизно від 217 до 279 грн за кг, що свідчить про значну різницю залежно від мережі та якості продукції.

