В Україні різко подешевшав популярний продукт: скільки коштуватиме

Глобальне зростання цін на молочку, що тривало роками, різко змінилося на падіння — від сирого молока до масла. Тренд дійшов до України й, за прогнозами Спілки молочних підприємств, протримається до весни 2026-го.

З початку року українське скотарство відновлюється: кількість корів у підприємствах і малих бізнесах зросла на 2,3%, виробництво сирого молока за 10 місяців — на 7,6%. Очікується, що ферми дадуть на 0,2 млн т молока більше, ніж у 2024-му, а переробка зросте з 3,2 млн т до 3,6 млн т. Про це повідомили у Спілці молочних підприємств України.

Восени світові ціни обвалилися: масло в ЄС подешевшало на 30%+, сири — на чверть, сухе молоко суттєво впало. Закупівельні ціни на сире молоко знизилися в FrieslandCampina на 25% з серпня, у США, Новій Зеландії та країнах Mercosur. З листопада падіння торкнулося України й триватиме взимку.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Експерти прогнозують: до весни 2026-го молочка дешевшатиме, після чого пропозиція скоротиться, і ціни відновляться — це відкриє нові можливості для українських постачальників і переробників.

Низькі ціни загрожують банкрутством дрібним фермам, але Україна має переваги "американської моделі": великі господарства (понад 300 корів), сучасні технології, власна кормова база та нижче кредитне навантаження.

Нагадаємо, ми вже писали, що різко подорожчало в Україні перед святами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!