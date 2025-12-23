В Україні різко впала ціна на популярний продукт: скільки коштує

Ціни на молочну продукцію в Україні залишаються нестабільними, однак окремі товари останнім часом приємно здивували споживачів зниженням вартості.

Згідно з даними Міністерства фінансів, у продажу подешевшали деякі популярні молочні продукти. Зокрема, середня ціна масла "Селянське" з жирністю 72,5% у жовтні становила 119,14 грн за 200 грамів, тоді як нині його вартість знизилася до 118,05 грн. Помітніше здешевшало масло "Яготинське" 73%: якщо в жовтні воно коштувало 114,95 грн за 200 грамів, то станом на 24 листопада ціна опустилася до 105,32 грн.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Незначне зниження зафіксовано й на кисломолочний сир "Простонаше" жирністю 9%. У жовтні його середня ціна складала 93,09 грн за упаковку 300 грамів, а наразі продукт продається в середньому по 92,40 грн.

Водночас фахівці застерігають, що тенденція до здешевлення може бути тимчасовою. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголошує, що перебої з електропостачанням безпосередньо впливають на собівартість виробництва харчових продуктів.

За його словами, найбільший ризик подорожчання нині існує для м’яса, яєць, молочної продукції та хліба, оскільки ці галузі найбільш залежні від стабільної роботи електромереж. У разі відсутності власних генераторів підприємства змушені скорочувати обсяги виробництва або навіть тимчасово зупиняти роботу, що зрештою може позначитися на цінах для споживачів.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!