В Україні різко впали ціни на популярний продукт: яка вартість

В Україні продовжується падіння закупівельних цін на молоко-сировину по всіх ґатунках на тлі надлишку продукції та слабкого попиту. Така ситуація підтверджується поточними ціновими показниками та оцінками галузевих аналітиків.

Нині молоко екстра ґатунку реалізується в середньому по 15,30 грн/кг, з діапазоном від 14,80 до 16,00 грн/кг. Вищий ґатунок продається по 15,20 грн/кг (14,70–15,80 грн/кг), а перший ґатунок подешевшав до 14,80 грн/кг із мінімальною ціною 14,00 грн/кг. Про це повідомляє Асоціація виробників.

Схожа тенденція спостерігається й на світовому ринку: надлишок молочних продуктів у США та Європі призводить до того, що навіть за низьких цін на сировину виробництво вершкового масла та сухого знежиреного молока залишається збитковим. Експерти зазначають, що ринки не в змозі швидко поглинути надлишкові обсяги продукції, що й створює додатковий тиск на ціни.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Прогнози на 2026 рік залишаються стриманими. Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі прогнозує нову хвилю зниження закупівельних цін уже на початку року. За його словами, надлишки молока-сировини, які накопичаться на підприємствах під час новорічних свят, коли традиційно спостерігається затишшя на ринку, спричинять подальше падіння цін. Швидкого відновлення варто очікувати не раніше кінця третього кварталу 2026 року, коли прогнозується стабілізація балансу між попитом і пропозицією.

До цього часу молочному ринку доведеться працювати в умовах низьких закупівельних цін та надлишкової пропозиції. Нагадаємо, що, за розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року склала 3980 грн, що на 10,7% більше, ніж торік.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!