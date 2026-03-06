В Україні знизилась ціна на популярний овоч: скільки коштує

В Україні протягом останнього тижня помітно знизилися ціни на моркву — приблизно на 11%. Основною причиною стало активне розпродаж запасів овочу зі сховищ, тому нині фермери продають моркву в середньому по 8–14 грн за кілограм. Водночас її вартість уже приблизно на 64% нижча, ніж на початку березня минулого року. Учасники ринку не виключають, що ціни можуть і надалі падати через слабкий попит.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.. За їхніми даними, цього тижня українські виробники почали активно реалізовувати моркву, яка зберігалася протягом зими. Через збільшення обсягів продукції на ринку пропозиція різко зросла.

У результаті середня відпускна ціна на моркву знизилася приблизно на 11% порівняно з попереднім тижнем. Наразі фермери продають продукцію за 8–14 грн/кг залежно від якості та обсягів партії. Найдешевші пропозиції зазвичай стосуються великих партій або моркви середньої якості.

Виробники пояснюють, що частина запасів, які тривалий час зберігалися у сховищах, на початку весни почала втрачати товарний вигляд. Через це на ринку збільшується частка овочів середньої або нижчої якості. Зростання пропозиції такої продукції додатково тисне на ціни.

Фермерам часто доводиться швидше продавати врожай, щоб уникнути подальших втрат через погіршення стану овочів. Водночас деякі господарства, які мають сучасні сховища та продукцію кращої якості, вирішили тимчасово призупинити продажі, розраховуючи на більш вигідні ціни пізніше.

Експерти наголошують, що нинішні ціни значно нижчі, ніж торік. На початку березня 2026 року морква в середньому вже на 64% дешевша, ніж у той самий період 2025 року. Серед основних причин такого падіння вартості називають:

значні обсяги овочів, що залишилися на зберіганні;

слабший попит на ринку;

погіршення якості продукції після тривалого зберігання.

Учасники ринку припускають, що тенденція до здешевлення може продовжитися. Попит на овочі залишається стриманим, а запаси у сховищах усе ще доволі великі. Якщо фермери й надалі активно розпродаватимуть залишки, ціни можуть ще знизитися, особливо на моркву середньої якості.

Ціни у супермаркетах

За даними порталу Мінфін, середня вартість моркви у великих торговельних мережах становить близько 14,50 грн за кілограм — це приблизно на 48 копійок дешевше, ніж раніше.

Аналіз цін показує, що у супермаркетах овоч продається приблизно від 9,89 до 15,90 грн за кілограм. Зокрема станом на 5 березня ціни виглядають так:

АТБ — близько 10,89 грн/кг;

Novus — близько 11,49 грн/кг;

Сільпо — приблизно 12,60 грн/кг.

При цьому покупці зазначають, що якість моркви в деяких торговельних точках зараз нижча, ніж раніше, що також пов’язано з тривалим зимовим зберіганням урожаю.

