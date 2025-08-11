В Україні суттєво зросли ціни на землю: скільки просять за гектар

В Україні значно підвищилися ціни на землю сільськогосподарського призначення. Станом на липень 2025 року середня ціна за гектар становила 69 628 грн, що на майже 9 000 грн більше порівняно з липнем попереднього року.

Як свідчать дані Опендатабот, у 2025 році найбільша вартість землі була зафіксована у квітні, коли середня ціна становила 71 875 грн за гектар. Найменші ціни спостерігалися у березні – лише 54 607 грн за гектар.

Де найдорожча земля в Україні

Ціни на гектар землі в різних областях варіюються від 30 665 до 180 137 грн. Таким чином, вартість 1 га в найбільш дорогій області майже дорівнює вартості 6 га в найдешевшій.

Найвищі ціни на землю спостерігаються в Івано-Франківській області, де середня вартість гектару становить 180 137 грн. Також високі ціни зафіксовані в:

Київській області – середня ціна 110 459 грн за гектар;

Сумській області – 103 502 грн/га;

Тернопільській області – 99 476 грн/га.

Найменші ціни були виявлені аналітиками в Донецькій області, де середня вартість гектара становить 30 665 грн. Окрім цього, низькі ціни спостерігаються також у:

Запорізькій – 35 246 грн/га.

Херсонській – 35 761 грн/га.

Миколаївській – 35 912 грн.

В Україні суттєво зросли ціни на землю: скільки просять за гектар. Джерело: Опендатабот

Обсяги продажу землі в Україні

Згідно з даними аналітиків, площа проданої землі також зросла. У липні 2025 року було реалізовано 21 611 гектарів, що на майже 800 гектарів більше порівняно з попереднім місяцем.

Натомість найменша кількість землі була продана в січні 2025 року – лише 10 346 гектарів. Найбільший обсяг продажів відбувся у лютому, коли було продано 27 572 гектари.

