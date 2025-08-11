В Украине значительно выросли цены на землю сельскохозяйственного назначения. По состоянию на июль 2025 года средняя цена за гектар составляла 69 628 грн, что почти на 9 000 грн больше по сравнению с июлем предыдущего года.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, в 2025 году наибольшая стоимость земли была зафиксирована в апреле, когда средняя цена составляла 71 875 грн за гектар. Наименьшие цены наблюдались в марте – всего 54 607 грн за гектар.

Где самая дорогая земля в Украине

Цены на гектар земли в разных областях варьируются от 30 665 до 180 137 грн. Таким образом, стоимость 1 га в самой дорогой области почти равна стоимости 6 га в самой дешевой.

Самые высокие цены на землю наблюдаются в Ивано-Франковской области, где средняя стоимость гектара составляет 180 137 грн. Также высокие цены зафиксированы в:

Киевской области – средняя цена 110459 грн за гектар;

Сумской области – 103502 грн/га;

Тернопольской области – 99476 грн/га.

Самые низкие цены были обнаружены аналитиками в Донецкой области, где средняя стоимость гектара составляет 30 665 грн. Кроме того, низкие цены наблюдаются также в:

Запорожской – 35246 грн/га.

Херсонской – 35761 грн/га.

Николаевской – 35 912 грн.

В Украине существенно выросли цены на землю: сколько просят за гектар

Объем продаж земли в Украине.

Согласно данным аналитиков, площадь проданной земли также выросла. В июле 2025 года было реализовано 21 611 гектаров, что почти на 800 гектаров больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Зато наименьшее количество земли было продано в январе 2025 года – всего 10 346 гектаров. Наибольший объем продаж пришелся на февраль, когда было продано 27 572 гектара.

