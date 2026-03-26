В Україні впала ціна на популярний овоч: скільки коштує

В Україні продовжує дешевшати ріпчаста цибуля: нині виробники реалізують її за ціною 3–8 грн за кілограм. Це приблизно на 19% менше, ніж на початку попереднього тижня.

Як повідомляють аналітики EastFruit, із середини минулого тижня на ринку спостерігається нова хвиля зниження цін. Основними причинами стали погіршення якості продукції та слабкий попит. При цьому пропозиція цибулі залишається надлишковою.

Фермери зазначають, що змушені знижувати вартість, оскільки значну частину ринку нині становить продукція середньої та низької якості. Така ситуація виникла через потепління: господарства активніше розпродають запаси зі сховищ, адже овоч швидко втрачає товарний вигляд. Водночас купівельна активність залишається низькою, що додатково тисне на ціни.

Загалом, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цибуля в Україні наразі коштує приблизно на 49% дешевше.

Водночас на ринку інших овочів спостерігається протилежна тенденція. Зокрема, подорожчали помідори: через обмежену пропозицію імпортери змогли підняти ціни, і наразі вони в середньому на 45% вищі, ніж торік.

