В Україні збільшать мінімальну зарплату: яки це плине на податки, штрафи та пенсії

У 2026 році в Україні планується збільшення мінімальної заробітної плати – вона зросте з 8000 до 8688 гривень. Таке підвищення вплине не лише на доходи працівників, а й спричинить коригування розмірів окремих штрафів, податків та мінімальних пенсійних виплат.

заплановане на наступний рік підвищення мінімальної заробітної плати на 688 гривень матиме низку наслідків. Зокрема:

фізичні особи-підприємці другої групи сплачуватимуть більший єдиний податок – він зросте на 137,6 грн;

роботодавцям доведеться готуватися до суттєвого збільшення штрафів за порушення трудового законодавства – в окремих випадках суми можуть зрости на понад 11 тис. грн;

мінімальна пенсія, гарантована чоловікам із 35 роками страхового стажу та жінкам зі стажем у 30 років, які досягли 65-річного віку, підвищиться з 3200 грн до 3475,2 грн.

Підвищення податків

Розмір мінімального єдиного соціального внеску (ЄСВ) напряму пов’язаний із рівнем мінімальної зарплати. У зв’язку з її запланованим підвищенням, внески для всіх трьох груп ФОПів, які працюють на єдиному податку, також зростуть:

мінімальний ЄСВ збільшиться з 1760 грн до 1911,36 грн;

представники другої групи сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 1737,6 грн, замість попередніх 1600 грн;

військовий збір для ФОПів-єдинників підвищиться з 800 грн до 868,8 грн.

Зміни в штрафах

В Україні планується підвищення низки штрафних санкцій, які прив’язані до розміру мінімальної заробітної плати. Найбільше це торкнеться порушень трудового законодавства. Зокрема:

за відмову допустити інспектора праці до перевірки підприємство сплатить штраф у розмірі 16 мінімальних зарплат – сума зросте з 128 000 грн до приблизно 139 000 грн;

за використання праці неоформлених працівників передбачено штраф, який збільшиться з 80 000 грн до 86 000 грн;

якщо працівнику не надали передбачені законом гарантії чи пільги, роботодавець заплатить вже не 32 000 грн, а близько 34 700 грн.

Як нова мінімалка вплине на пенсії

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, пенсія для громадян віком від 65 років із повним страховим стажем збільшиться з 3200 до 3475,2 грн. Проте ключовим ефектом цього рішення є не лише зростання пенсій, а й стимулювання виходу бізнесу з тіні та підвищення реальних доходів тих, хто офіційно отримує мінімальну зарплату.

Чому важливо підвищувати мінімальну зарплату

Підняття мінімалки є критично необхідним для боротьби з бідністю. Якщо цього не робити, соціальна нерівність лише поглиблюватиметься. До того ж суттєвий розрив між рівнем оплати праці в Україні та сусідніх державах може стимулювати українців до еміграції в пошуках кращих умов, навіть після завершення війни.

