В Україні зросли ціни на популярні крупи: скільки коштують

В Україні фіксується подальше зростання цін на продукти харчування, і крупи не стали винятком. Вартість окремих позицій продовжує підвищуватися, що негативно позначається на витратах споживачів.

Про це повідомляє Мінфін. Йдеться насамперед про гречку та рис, які помітно подорожчали порівняно із середніми показниками за лютий. Станом на 17 березня середня ціна кілограма гречки в супермаркетах досягла 54,05 гривні, тоді як місяцем раніше вона становила близько 49,85 гривні.

Схожа тенденція спостерігається і з рисом. Довгозернистий пропарений рис наразі продається приблизно по 51,27 гривні за кілограм, що вище за лютневий рівень у 49,70 гривні. Круглий рис також додав у ціні: тепер його середня вартість становить 61,27 гривні проти 60,24 гривні місяцем раніше.

Експерти прогнозують, що подорожчання може продовжитися і в найближчий період. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, у березні-квітні ціни на крупи можуть зрости ще приблизно на 5%. Це пов’язано з сезонним фактором — завершенням запасів попереднього врожаю та переходом до нового.

Окрім круп, очікується поступове підвищення цін і на хліб. За оцінками фахівців, його вартість може зростати щомісяця на 1,5–2%, як це відбувалося впродовж останніх років.

