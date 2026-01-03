В Україні зросли ціни на популярний продукт: скільки коштує

Українці зіткнулися зі зростанням цін на популярні продукти в супермаркетах. У грудні 2025-го порівняно з листопадом помітно подорожчали окремі молочні товари, насамперед твердий сир, вершкове масло та кисломолочний сир.

Про це повідомляє портал Мінфін.

Як змінилися ціни на молочні продукти

Вершкове масло Селянське 72,5% (200 г) : середня ціна зросла до 118,09 грн (з 117,51 грн у листопаді).

: середня ціна зросла до (з 117,51 грн у листопаді). Вершкове масло Яготинське 73% (200 г) : тепер коштує 116,40 грн (проти 111,34 грн місяцем раніше) — зростання найбільш відчутне.

: тепер коштує (проти 111,34 грн місяцем раніше) — зростання найбільш відчутне. Кисломолочний сир Простонаше 9% (300 г) : ціна піднялася до 98,96 грн (з 92,73 грн).

: ціна піднялася до (з 92,73 грн). Твердий сир Звени Гора голандський 45% (1 кг): найзначніше подорожчання — до 576,30 грн (з 530,35 грн у листопаді).

Таке зростання пояснюється сезонним попитом перед святами, а також додатковими витратами виробників і ритейлерів на енергоносії.

За даними аналітиків EastFruit, наприкінці грудня 2025 року значно зросли ціни на тепличні помідори — один із найпопулярніших овочів для святкового столу. За останній тиждень вартість підвищилася в середньому на 20%. Наразі тепличні томати продаються по 80–100 грн за кілограм, залежно від якості та регіону постачання.

Експерти зазначають, що після новорічних свят попит зменшиться, що може призвести до стабілізації або навіть зниження цін на деякі молочні продукти. Водночас загальний тренд на зростання цін на молочку та овочі зберігається через інфляцію та витрати на виробництво.

