Віряни кажуть не правильно: як "батюшка" і "матушка" буде українською
Під час великих релігійних свят ми частіше використовуємо слова, що стосуються духовенства, але не завжди знаємо, як правильно їх називати українською. Зокрема, багато хто звик звертатися до священника як "батюшка", а до його дружини як "матушка". Проте ці слова є росіянізмами, і мовознавці радять уникати їх у вжитку.
Українська мова має власні відповідники для цих слів. Найбільш поширені варіанти – "отець" або "панотець" для священника і "паніматка" для його дружини. Особливо популярним на заході України є звертання "панотець", хоча це слово не є діалектизмом і може використовуватися по всій країні, пише OBOZ.UA.
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Зверніть увагу, що суфікси -ушк / -юшк, присутні в словах "батюшка" та "матушка", не є характерними для української мови. Вони частіше зустрічаються в російських словах, таких як "девушка" чи "краюшка". В українській мові замість них вживаються інші форми, наприклад, "дівчина" чи "окраєць".
Інша пара слів, що також може використовуватися, — це "піп" і "попадя". Хоча в радянську епоху ці терміни набули негативного відтінку через атеїстичну пропаганду, вони залишаються цілком нормативними в українській мові. Вони можуть вживатися як в усному мовленні, так і на письмі.
Отже, щоб уникнути русизмів і дотримуватися правил української мови, краще використовувати такі слова як "отець" або "панотець" для священника і "паніматка" для його дружини.
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