Смачний сік на зиму всього з двох інгредієнтів: простий рецепт

Домашній гарбузовий сік з апельсинами — чудовий варіант корисної заготівлі на зиму. Напій поєднує природну солодкість гарбуза з легкою цитрусовою ноткою апельсина, завдяки чому виходить ароматним, ніжним на смак і багатим на вітаміни.

Такий сік стане гарною альтернативою магазинним напоям і допоможе урізноманітнити зимовий раціон. Про це пише Shuba.

Чому варто приготувати гарбузово-апельсиновий сік

Цей рецепт не потребує великої кількості інгредієнтів і підходить навіть для початківців. Апельсиновий сік додає напою приємну кислинку, яка вдало підкреслює смак гарбуза. Із 4 кілограмів гарбуза можна отримати близько шести літрових банок готового соку.

Окрім смакових переваг, напій містить корисні речовини: гарбуз багатий на бета-каротин, а апельсини є джерелом вітаміну С.

Інгредієнти

4 кг гарбуза;

2 апельсини;

1–2 ст. ложки лимонної кислоти;

цукор — за смаком;

1 л води.

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Спосіб приготування

1. Підготовка гарбуза

Очистіть гарбуз від шкірки та насіння, після чого наріжте його невеликими шматочками. Перекладіть у велику каструлю та залийте водою так, щоб вона повністю покривала овоч. Доведіть до кипіння, знімаючи піну, і варіть приблизно 30–35 хвилин до м’якості.

2. Приготування апельсинового соку

Поки гарбуз готується, вичавіть сік із двох апельсинів.

3. Подрібнення гарбуза

Готовий гарбуз перебийте блендером до однорідної консистенції. За відсутності блендера можна перетерти масу через сито.

4. Додавання інгредієнтів

У гарбузове пюре влийте апельсиновий сік, додайте цукор і лимонну кислоту. Добре перемішайте та відкоригуйте смак на власний розсуд.

5. Повторне кип’ятіння

Доведіть суміш до кипіння та проваріть ще близько 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Якщо сік здається надто густим, додайте трохи води.

6. Консервація

Розлийте гарячий напій у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закрийте металевими кришками.

7. Охолодження

Переверніть банки догори дном, укутайте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Готовий гарбузово-апельсиновий сік чудово зберігається кілька місяців і стане смачним джерелом вітамінів у холодну пору року.

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