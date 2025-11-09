Військова служба: як впливає на стаж та коли можна вийти на пенсію

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання пенсії за вислугу років після 25 років служби і більше. При цьому участь у бойових діях безпосередньо впливає на розмір майбутніх виплат.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві пояснили, що згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", час участі у бойових діях під час воєнного стану обчислюється за пільговими умовами: один місяць служби зараховується як три.

Це стосується періодів, коли військовий безпосередньо виконував завдання в районах ведення бойових дій або заходів із оборони України.

Для коректного нарахування вислуги командири військових частин повинні долучати до особових справ військовослужбовців довідки, що підтверджують участь у таких операціях. Ці документи мають вирішальне значення для визначення стажу та, відповідно, розміру пенсії.

