Военная служба: как влияет на стаж и когда можно выйти на пенсию

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение пенсии за выслугу лет после 25 лет службы и больше. При этом участие в боевых действиях оказывает непосредственное влияние на размер будущих выплат.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве пояснили, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" время участия в боевых действиях во время военного положения исчисляется по льготным условиям: один месяц службы засчитывается как три.

Это касается периодов, когда военный непосредственно выполнял задачи в районах ведения боевых действий или мер по обороне Украины.

Для корректного начисления выслуги командиры воинских частей должны приобщать к личным делам военнослужащих справки, подтверждающие участие в таких операциях. Эти документы имеют решающее значение для определения стажа и соответственно размера пенсии.

