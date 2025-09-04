Volkswagen Passat B6Розкіш за помірні гроші: топ б/в автомобілів, на які варто звернути увагу

Сучасні автосалони часто пропонують машини у спрощеній комплектації: без кондиціонера, з мінімальним двигуном і примітивним інтер’єром. Такі авто нові, з гарантією, але за відчуттями нагадують 90-ті — гучний пластик, незручні сидіння, іграшкове кермо. На цьому фоні 10–15-річні моделі з вторинного ринку виглядають куди солідніше.

Розглянемо кілька перевірених варіантів, які дарують комфорт і справжнє відчуття автомобіля. Про це пише uamotors.

Mazda 6 GH (2008–2012)

Легка в керуванні, з точним кермом та плавним перемиканням передач. Салон без надмірностей, але зручний. Основна слабкість — корозія арок і порогів. Зате двигуни з ланцюгом, надійна коробка і витривала ходова дозволяють долати й понад 300 тис. км.

Toyota Camry V40 (2006–2011)

Її називають "авто без нервів". Атмосферний двигун та класичний автомат працюють безвідмовно, шумоізоляція і м’які крісла створюють затишок навіть у далеких поїздках. При регулярному сервісі Camry служить десятиліттями.

Skoda Octavia A7 (2013–2017)

Хоча моделі з DSG та турбо 1.4 викликали питання, версія з атмосферником 1.6 MPI та класичним автоматом вважається оптимальною. Вона пропонує великий багажник, просторий салон і комфортні крісла. Є дрібні проблеми з електронікою, але в цілому — надійний сімейний варіант.

Honda CR-V III (2007–2011)

Кросовер для практичних: місткий салон, високий кліренс, повний привід і прості атмосферні мотори 2.0 та 2.4, які витримують до 400 тис. км. Універсальний автомобіль, що підходить і для міста, і для подорожей. Важливо лише стежити за станом муфти повного приводу.

Volkswagen Passat B6 (2006–2010, 1.8 TSI, МКПП)

З механічною коробкою цей Passat відчувається солідним і збалансованим. Плавна підвіска, зручні сидіння та приємний хід. Двигун 1.8 TSI потребує догляду, але при якісному обслуговуванні демонструє надійність навіть після 15 років.

