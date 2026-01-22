Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі: про що говорили

Речник президента України Сергій Никифоров поінформував про завершення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі. Зустріч лідерів пройшла на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі та тривала близько 50 хвилин — про це свідчить час її початку та завершення. Наприкінці переговорів президенти також мали коротке спілкування у форматі тет-а-тет.

Поспілкувавшись з українським лідером, Трамп у коментарі журналістам позитивно оцінив переговори, наголосивши, що зустріч відбулася "дуже добре". Він також підкреслив необхідність якнайшвидшого завершення російсько-української війни, зауваживши, що внаслідок бойових дій гине надто багато людей.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Коментуючи підсумки переговорів, президент США адресував чіткий сигнал російському керівництву. Трамп нагадав, що найближчим часом запланована зустріч американських представників із Володимиром Путіним, і водночас озвучив свій головний меседж.

"Послання Путіну просте: війна має закінчитися", — заявив американський лідер.

Радник президента України Дмитро Литвин охарактеризував розмову як "хорошу". Спільних заяв після зустрічі не планувалося. Після переговорів Володимир Зеленський має виступити з основною промовою в межах програми Всесвітнього економічного форуму.

UPD: Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, різко розкритикував підхід європейських країн до питань безпеки, окремо згадавши ситуацію навколо Гренландії.

Нлава держави зауважив, що Європа надто покладається на НАТО та підтримку Сполучених Штатів, хоча на практиці Альянс так і не демонстрував застосування своєї військової сили в умовах реальної загрози.

За словами Зеленського, нині європейці живуть із переконанням, що у критичний момент НАТО обов’язково втрутиться, однак жодних гарантій цього не існує. Президент поставив риторичне запитання: якщо Росія вирішить атакувати Литву або завдати удару по Польщі, хто реально стане на захист цих країн?

Окрему увагу Зеленський приділив нещодавній європейській військовій місії в Гренландії. Він наголосив, що направлення лише 40 військовослужбовців для охорони стратегічно важливого регіону виглядає радше символічним жестом, ніж серйозним кроком у сфері безпеки.

Президент підкреслив, що Європа має навчитися захищати себе самостійно, і поставив під сумнів доцільність такого рішення. На його думку, важливо розуміти, який сигнал подібні дії надсилають Росії, Китаю та, передусім, самій Данії.

Зеленський також зазначив, що Україна теоретично могла б долучитися до забезпечення безпеки в регіоні Гренландії, зокрема у випадку активності російських військових кораблів. Він підкреслив, що українська сторона має відповідний досвід і можливості, аби протидіяти таким загрозам, як це вже відбувалося поблизу Криму. Водночас президент зауважив, що жодних запитів із цього приводу до України не надходило.

Крім того, глава держави звинуватив європейські країни у пасивності щодо ситуації в Ірані. За його словами, світ і Європа зокрема очікують рішучих кроків виключно від США, уникаючи власної відповідальності та ініціатив.

Зеленський наголосив, що відмова підтримувати народи, які борються за свободу, завжди має негативні наслідки. Як приклад він навів події в Білорусі у 2020 році, коли міжнародна спільнота фактично не втрутилася. У результаті, за його словами, російські ракети були розміщені на території Білорусі, що нині становить загрозу для всієї Європи. Президент підкреслив, що неодноразово закликав європейських лідерів до активніших дій щодо білоруського режиму.

Нагадаємо, Трамп все ж отримав Нобелівську премію миру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!