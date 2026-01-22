Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: о чем говорили

Представитель президента Украины Сергей Никифоров проинформировал о завершении встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Давосе. Встреча лидеров прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе и длилась около 50 минут — это свидетельствует время ее начала и завершения. В конце переговоров президенты также имели короткое общение в формате тет-а-тет.

Пообщавшись с украинским лидером, Трамп в комментарии журналистам положительно оценил переговоры, подчеркнув, что встреча состоялась "отлично". Он также подчеркнул необходимость скорейшего завершения российско-украинской войны, заметив, что в результате боевых действий гибнет слишком много людей.

Комментируя итоги переговоров президент США адресовал четкий сигнал российскому руководству. Трамп напомнил, что в ближайшее время запланирована встреча американских представителей с Владимиром Путиным и одновременно озвучил свой главный месседж.

"Послание Путину простое: война должна закончиться", - заявил американский лидер.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин охарактеризовал разговор как "хороший". Совместных заявлений или выхода президентов в прессу после встречи не планировалось. После переговоров Владимир Зеленский выступит с основной речью в рамках программы Всемирного экономического форума.

