Зустріч Зеленського та Трампа у Давосі: про що говорили

Речник президента України Сергій Никифоров поінформував про завершення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі. Зустріч лідерів пройшла на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі та тривала близько 50 хвилин — про це свідчить час її початку та завершення. Наприкінці переговорів президенти також мали коротке спілкування у форматі тет-а-тет.

Поспілкувавшись з українським лідером, Трамп у коментарі журналістам позитивно оцінив переговори, наголосивши, що зустріч відбулася "дуже добре". Він також підкреслив необхідність якнайшвидшого завершення російсько-української війни, зауваживши, що внаслідок бойових дій гине надто багато людей.

Коментуючи підсумки переговорів, президент США адресував чіткий сигнал російському керівництву. Трамп нагадав, що найближчим часом запланована зустріч американських представників із Володимиром Путіним, і водночас озвучив свій головний меседж.

"Послання Путіну просте: війна має закінчитися", — заявив американський лідер.

Радник президента України Дмитро Литвин охарактеризував розмову як "хорошу". Спільних заяв після зустрічі не планувалося. Після переговорів Володимир Зеленський має виступити з основною промовою в межах програми Всесвітнього економічного форуму.

