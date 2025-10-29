Зростуть у ціні на 30%: подорожчання яких продуктів очікувати найближчим часом

В Україні очікується зростання цін на продукти харчування через можливі перебої з електропостачанням, спричинені ударами Росії по енергетичній інфраструктурі. Найбільше подорожчають товари, що потребують охолодження — молочна продукція, м’ясо, яйця та хліб.

За оцінками експертів, вартість таких продуктів може зрости на 10–30%, залежно від тривалості й частоти відключень електроенергії. Про це пише AgroNews.

Аналітики пояснюють, що саме ці категорії товарів найбільше залежать від безперервної роботи холодильного обладнання та енергозатратних процесів виробництва. Якщо електропостачання перериватиметься регулярно, підприємства будуть змушені закладати додаткові витрати на енергоносії у кінцеву ціну продуктів.

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова зазначає, що борщовий набір може зрости в ціні лише незначно — на кілька гривень, адже Україна має відкриті кордони та активно імпортує овочі.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Фахівці нагадують, що минулої зими вартість продуктів також підвищувалася через використання генераторів. Ціна пального, необхідного для їх роботи, тоді включалася у собівартість виробництва. Якщо цього сезону відключення триватимуть кілька годин кілька разів на тиждень, зростання цін становитиме до 7%. Проте у випадку щоденних відключень на 8 годин подорожчання може досягти 30%.

Найбільше від такої ситуації постраждає малий бізнес, який не має достатніх ресурсів для забезпечення стабільного енергопостачання та тривалого зберігання продукції.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!