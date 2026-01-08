Висока та якість та комфорт: названо найкращий універсал

Автомобілі з кузовом універсал повністю виправдовують свою назву, адже поєднують місткість, комфорт і високу функціональність. Такі моделі ідеально підходять водіям, яким часто доводиться перевозити об’ємний багаж або подорожувати всією родиною без компромісів щодо зручності.

Експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих універсалів, які будуть актуальними для купівлі у 2026 році, а також пояснили, чому переможець списку впевнено випереджає конкурентів.

До десятки найкращих універсалів увійшли: Volkswagen Passat Toyota Corolla Touring Sports Skoda Octavia Combi Volkswagen ID.7 Tourer Skoda Superb Combi BMW i5 Touring Mercedes-Benz E-Class Estate Seat Leon Estate BMW 3 Series Touring Mercedes-Benz C-Class Estate

Лідером рейтингу став Volkswagen Passat. Дев’яте покоління моделі дебютувало у 2023 році та нині випускається виключно у форматі універсала — версія седан доступна лише на китайському ринку.

Оглядачі відзначають просторий салон Passat і один із найбільших багажників у класі. Окремої похвали заслужили комфорт під час руху, м’яка підвіска та ефективна шумоізоляція, що робить автомобіль зручним як для міських поїздок, так і для далеких подорожей.

На українському ринку новий Volkswagen Passat пропонується за ціною від 2 009 409 гривень. Покупцям доступні бензинові та дизельні модифікації, а також версія з "м’якою" гібридною установкою, середня витрата пального якої становить близько 6,3 літра на 100 кілометрів.

