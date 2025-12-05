'Я вважаю, зрештою ми досягнемо миру в Україні' - Трамп

Під час традиційного вмикання вогнів на національній різдвяній ялинці біля Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Росії проти України вдасться зупинити.

"Ми встановлюємо мир у всьому світі на рівнях, яких раніше ніхто не бачив — можливо, до восьми таких рівнів. Ми працюємо ще над одним варіантом врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вірю, що зрештою ми цього досягнемо", — сказав Трамп. Про це він сказав під час трансляції з Білого дому.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Він наголосив, що щотижня на фронті гинуть тисячі й десятки тисяч солдатів, і цю трагедію необхідно припинити. "Ми дуже активно працюємо над цим", — додав американський лідер.

Заява пролунала під час прямої трансляції церемонії біля Білого дому, де Трамп разом із дружиною Меланією та онуками запалював головну ялинку країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!