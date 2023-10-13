Мовознавець пояснив, чому 'гроші не пахнуть': значення популярного виразу

Чимало людей послуговується популярним фразеологізмом "гроші не пахнуть". Втім, багато хто не знає про походження цього виразу.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" розповів, як виник фразеологізм. Мовознавець також пояснив, коли його можна застосовувати.

"Його приписують римському імператору Веспасіану, який жив у першому столітті нашої ери. Саме цей імператор аби збільшити прибутки обклав податками громадські туалети. Його доброчесний син Тит дорікнув батькові – от як можна у такий мерзенний спосіб наповнювати державну казну?" – зазначив Авраменко.

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Вчитель додав, що Веспасіан взяв монету з доходів, підніс її до носа свого сина і запитав, чи смердить вона.

"Ні", – відповів Тит. "Але ж вона із сечі", – зауважив батько", – пояснив вчитель.

Таким фразеологізмом позначають нечисте джерело прибутку, або вживають його щодо людей, які добувають прибуток будь-яким способом, не завжди моральним чи законним.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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