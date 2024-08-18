Мовознавець сказав, коли в Україні починати звертатися до людини на 'ви'

В українській культурі звертання на "ти" або "ви" завжди мало важливе значення і відображало рівень близькості між людьми. Традиційно до старших, незнайомців і людей, які займають вище соціальне положення, зверталися на "ви".

З друзями, родичами та близькими людьми використовували звертання на "ти". Зазвичай на "ти" звертаються між собою друзі, родичі, молоді люди одного віку та діти. На "ви" ж заведено звертатися до незнайомих людей або тих, хто старший за віком, зауважує видання "Етикет".

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Існують також регіональні відмінності: в деяких місцевостях діти звертаються до батьків на "ви", хоча в містах здебільшого використовується "ти" для спілкування з родичами.

У випадках, коли виникає невизначеність щодо звертання, експерти рекомендують обговорити це питання безпосередньо з особою або уникати прямих звертань. Перехід від "ви" до "ти" зазвичай відбувається за спільною домовленістю, причому ініціатива має йти від старшої людини. Проте, важливо робити це обережно, щоб не створити незручностей для співрозмовника.

Існує також практика переходу на "ти" після випитого алкоголю, але це вважається неправильним підходом, оскільки звертання має визначатися людськими почуттями, а не зовнішніми обставинами.

Варто зазначити, що деякі люди вважають звертання на "ви" пережитком минулого, адже в англійській мові використовується лише "you", незалежно від статусу співрозмовника. Проте такі думки ще не набули широкого поширення в українському суспільстві.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови зауважив, що звертатися на "ви" слід до незнайомих людей, які досягли 14-16 років, хоча рішення щодо цього залишається за кожною особою.

Він також наголосив, що займенник "ви" слід писати з великої літери лише у ділових документах та листах, а також у вітальних листівках чи запрошеннях, коли звертаєтеся до однієї людини.

Нагадаємо, раніше мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці пояснив, як в українській мові правильно бажати удачі й запевнив, що це слово - не калька з російської.

Ще раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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