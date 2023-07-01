Заготівля м‘яти на зиму: коли збирати, як сушити та зберігати

Розсаджуючи м'яту на своїй ділянці або у горщику, важливо знати, коли і як правильно збирати її, щоб зберегти всі корисні властивості цієї рослини. Ми розповімо про це в нашій статті.

Коли і як збирати перцеву м'яту

Надзвичайно важливо збирати лікарські рослини в період їх максимальної насиченості ефірними маслами. Цей момент настає на самому початку цвітіння, зазвичай з середини липня до першої половини серпня. Молода м'ята не має такої цінності для збору і не підходить для подальшого зберігання. Вона найкраща в свіжому вигляді, як ароматна добавка до чаю або десертів.

Сировину слід збирати, ріжучи гілочки разом з квітками. Робити це потрібно лише в суху погоду, і найкраще в похмурий день. Якщо сонце світить яскраво, рекомендується збирати м'яту рано вранці або вечірній час. Ранковий збір слід починати після повного висихання роси.

Якщо ви збираєте дикорослу м'яту, місце збору повинно бути екологічно чистим і далеко від автомобільних доріг, сміттєзвалищ і промислових підприємств.

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Якщо рослина брудна або покрита пилом, її слід обережно струшити, але не мити. Вологу сировину неможливо якісно висушити, щоб уникнути плісняви та зміни коліру.

Навіть якщо ви зібрали сировину в правильний час, вона повинна бути грамотно висушена, щоб зберегти всі корисні властивості.

Щоб висушити зрізану м'яту, її стебла треба зв'язати по кілька штук в пучки та розвісити у місці з хорошою вентиляцією та відсутність прямих сонячних променів.

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