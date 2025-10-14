Зеленський підписав укази про позбавлення Труханова, Царьова і Полуніна громадянства України: подробиці

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня підписав укази про припинення громадянства України міського голови Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. Документи не оприлюднюють через наявність у них персональних даних, проте рішення вже набуло чинності.

Про це повідомляє "Суспільне". Перед цим глава держави, коментуючи результати наради щодо безпекової ситуації у низці регіонів, заявив, що отримав підтвердження фактів наявності російського громадянства в окремих осіб.

"Керівник СБУ Василь Малюк доповів про заходи протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні України. Також підтверджено наявність російського громадянства у деяких осіб — відповідні рішення підготовлені. Указ підписав", — сказав Зеленський.

Геннадій Труханов, коментуючи рішення президента заявив, що оскаржуватиме його у вітчизняних судах і, за потреби, у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Посадовець наполягає, що ніколи не мав російського паспорта й не залишав територію України з цією метою. За його словами, це підтверджують офіційні дані про перетин кордону у 2015–2016 роках, а також результати попередніх перевірок державних органів.

"У 2022 році президент України доручив СБУ провести перевірку, і тоді не знайшли жодних підтверджень російського громадянства чи паспортів", — зазначив Труханов.

Читайте також: День слави Трампа, тиждень України в США і перспективи мирних переговорів

Він також заявив, що у документі, на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище написане з помилками, а перевірку проведено поверхнево.

"На жаль, маємо те, що маємо. Я захищатимуся в судах, а якщо потрібно — звернуся до Європейського суду. Це вже межа свавілля", — додав міський голова Одеси.

Інформація про можливу наявність у Труханова російського паспорта вперше з’явилася під час виборчої кампанії 2014 року, а згодом — під час офшорного скандалу у 2016-му. У 2018 році прокурори припускали, що він міг володіти паспортом РФ з 2002 року або громадянством Греції з 2011-го, однак сам Труханов наполягав, що має лише українське громадянство.

13 жовтня 2025 року на сайті президента з’явилася петиція із закликом припинити громадянство Труханова. Менше ніж за добу вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, істерика навколо можливих поставок Україні американських ракет "Томагавк" набирає чинності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!